PM prende homem suspeito por tentativa de homicídio contra esposa em Peixoto de Azevedo

Equipes do Núcleo de Polícia Militar de Peixoto de Azevedo prenderam um homem por tentativa de homicídio contra a esposa, na madrugada desta segunda-feira (23.6), em um trecho da MT-322, no Distrito de União do Norte. A vítima apresentava lesões graves pelo corpo, como sinal de esfaqueamento, mordidas, afundamento de crânio e teria sido agredida a pedradas.

