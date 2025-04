PM prende integrante de facção criminosa em flagrante com 60 porções de drogas

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (1º.4), um homem de 22 anos, no bairro Mapim, em Várzea Grande. Com o suspeito, foi apreendido 60 porções de entorpecentes.

