PM prende integrantes de facção criminosa e apreende 184 porções de drogas

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão apreenderam 184 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, em duas abordagens distintas, em Várzea Grande. Nas ações, dois homens, integrantes de uma facção criminosa, foram presos em flagrante por tráfico ilícito de drogas na região metropolitana. Durante o patrulhamento tático no bairro Jardim Eldorado em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam informações de que um homem seria o responsável por vender entorpecentes. Após a denúncia, os militares identificaram o suspeito em frente a um imóvel.

