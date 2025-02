PM prende motorista de caminhonete com arma, carregadores e munições em zona rural Um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (24.2), por policiais militares do 21ª Batalhão pelo crime...

Um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (24.2), por policiais militares do 21ª Batalhão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, em um trecho da MT-220, na zona rural do município de Tabaporã (588 km de Cuiabá). Com ele, as equipes apreenderam uma pistola, três carregadores e 32 munições calibre 9 milímetros.

