PM prende mulher suspeita de esfaquear marido após discussão

Equipes militares do 11º Batalhão prenderam, na madrugada deste domingo (23.3), uma mulher de 32 anos, suspeita de tentar matar o marido a facadas, no bairro Jardim Paraíso, no município de Sinop (a 483 km de Cuiabá) Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados, por volta das 3 horas, para se deslocarem até a Comunidade São Lucas, em uma área de chácara. No local, os militares se depararam com a vítima caída no chão da cozinha da própria residência. Ele teve um corte profundo no braço, próximo do ombro. A vítima estava com um pano amarrado sobre o ferimento para conter o sangramento.

