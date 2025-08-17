Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PM prende quadrilha suspeita por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em Cáceres

Policiais militares do 6º Comando Regional prenderam sete homens, neste sábado (16.8), por porte ilegal de arma de fogo, tráfico ilícito...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares do 6º Comando Regional prenderam sete homens, neste sábado (16.8), por porte ilegal de arma de fogo, tráfico ilícito de drogas e de integrarem uma facção criminosa, em Cáceres (220 km de Cuiabá). Entre os detidos estão suspeitos pela tentativa de homicídio contra uma adolescente, de 14 anos, na noite de sexta-feira (15.8), no município.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da prisão no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.