PM prende quadrilha suspeita por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em Cáceres

Policiais militares do 6º Comando Regional prenderam sete homens, neste sábado (16.8), por porte ilegal de arma de fogo, tráfico ilícito de drogas e de integrarem uma facção criminosa, em Cáceres (220 km de Cuiabá). Entre os detidos estão suspeitos pela tentativa de homicídio contra uma adolescente, de 14 anos, na noite de sexta-feira (15.8), no município.

