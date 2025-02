PM prende seis pessoas por direção perigosa, cumpre mandado e recupera caminhonete roubada em Rondonópolis Policiais militares do 5ª Batalhão, em diversas ações distintas na noite desta terça-feira (21.1), prenderam seis motociclistas por... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 19h08 ) twitter

Policiais militares do 5ª Batalhão, em diversas ações distintas na noite desta terça-feira (21.1), prenderam seis motociclistas por direção perigosa e falta de habilitação para dirigir durante patrulhamento tático e preventivo em decorrência da Operação Tolerância Zero no município de Rondonópolis. Além das prisões, os militares removeram os veículos, cumpriram um mandado de prisão em aberto e recuperaram uma caminhonete modelo Amarok roubada no município.

Para mais detalhes sobre essas ações e a recuperação da caminhonete, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

