PM prende suspeito de agredir gestante de oito meses com chutes na barriga

Equipes militares da 2ª Companhia Independente prenderam, na manhã desta segunda-feira (11.8), um homem de 27 anos, suspeito de agredir a esposa, gestante de oito meses, com chutes na barriga, no município de Paranatinga (a 339 km de Cuiabá). Após ser localizado, o denunciado apresentou resistência e ameaçou os policiais de morte.

