PM prende suspeito de ameaça e tentativa de homicídio e apreende sete armas de fogo em residência

A Polícia Militar prendeu um homem, de 44 anos, pelos crimes de ameaça, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma, na tarde deste domingo (23.3), no município de Boa Esperança do Norte. Com o suspeito, a PM apreendeu sete armas de fogo, munições e materiais para fabricação de armamentos.

