PM prende suspeito de roubo com auxílio das câmeras do Vigia Mais MT Com auxílio das câmeras de segurança do Vigia Mais MT, policiais militares do 8º Batalhão, identificaram e prenderam, nesta terça-feira...

