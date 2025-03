PM prende suspeito de tentar matar idoso com facão após discussão em Cuiabá Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (4.3), por tentativa de homicídio contra um idoso, no bairro Jardim...

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (4.3), por tentativa de homicídio contra um idoso, no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. A vítima, de 67 anos, foi ameaçada e agredida com um facão, após uma discussão com o suspeito. Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados para se deslocarem até um estabelecimento comercial, pois um homem teria acabado de sofrer uma tentativa de homicídio com um facão.

