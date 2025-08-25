PM prende suspeito de violência doméstica e apreende espingarda em Primavera do Leste
Policiais militares do 14º Batalhão prenderam um homem, de 40 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica e posse irregular...
Policiais militares do 14º Batalhão prenderam um homem, de 40 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (25.8), em Primavera do Leste. Com o suspeito, a PM apreendeu uma espingarda e uma munição. Saiba mais sobre essa ocorrência e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Policiais militares do 14º Batalhão prenderam um homem, de 40 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (25.8), em Primavera do Leste. Com o suspeito, a PM apreendeu uma espingarda e uma munição.
Saiba mais sobre essa ocorrência e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: