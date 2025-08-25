PM prende suspeito de violência doméstica e apreende espingarda em Primavera do Leste Policiais militares do 14º Batalhão prenderam um homem, de 40 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica e posse irregular...

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam um homem, de 40 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (25.8), em Primavera do Leste. Com o suspeito, a PM apreendeu uma espingarda e uma munição.

