PM prende suspeito em flagrante por atear fogo na irmã com galão de gasolina

A Polícia Militar prendeu um homem de 51 anos, em flagrante, por tentativa de homicídio contra a irmã, de 63, na noite desta segunda-feira (5.5), em Cuiabá. Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito ateou fogo na irmã com um galão de gasolina na noite do último domingo (4). A vítima está internada em estado grave com queimaduras de segundo grau. O homem mora com as irmãs, incluindo a vítima, no bairro Novo Colorado.

