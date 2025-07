PM prende suspeito por estupro de vulnerável contra afilhada em Cáceres Equipes militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (6.7), um homem, de 59 anos, suspeito por estupro de... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h58 ) twitter

Equipes militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (6.7), um homem, de 59 anos, suspeito por estupro de vulnerável, contra a própria afilhada, de 14 anos, no bairro Cidade Nova, em Cáceres (220 km de Cuiabá). A vítima relatou que foi trancada em um quarto e sofreu ameaças caso denunciasse a situação a alguém. De acordo com boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou que ambas moram no município de Porto Esperidião e que estava na cidade apenas por passeio na casa de familiares. Ao conversar com a filha, percebeu que a menor estava nervosa e começou a chorar. Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF e PMSP prendem foragido da Operação Elísios

