PM prende suspeito por tráfico de drogas e apreende tabletes de maconha

Equipes da Cavalaria do 22º Batalhão da Polícia Militar prenderam, nesta quinta-feira (23.1), um homem, de 29 anos, suspeito por tráfico de drogas, no município de Peixoto de Azevedo. Com o suspeito, os policiais apreenderam quatro tabletes de maconha, um drone, dois aparelhos celulares e R$ 214 em espécie. As equipes realizavam patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância, no bairro Jardim Aeroporto, quando os militares identificaram o homem em atitude suspeita. Ele correu para dentro de uma casa ao notar a presença da Polícia Militar.

