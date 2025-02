Momento MT |Do R7

PM prende suspeito por violência doméstica e ameaça e apreende simulacro de arma de fogo Policiais militares do 24º Batalhão, prenderam, na madrugada deste domingo (23.2), um homem, de 37 anos, por violência doméstica e...

Policiais militares do 24º Batalhão, prenderam, na madrugada deste domingo (23.2), um homem, de 37 anos, por violência doméstica e ameaça, no bairro São João Del Rey, em Cuiabá. A vítima, de 24 anos, foi agredida e ameaçada de morte pelo suspeito, que estava embriagado. De acordo com boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados por volta das 2 horas, após a vítima relatar que teria sido ameaçada pelo marido.

