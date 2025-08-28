PM prende três homens por porte ilegal de arma de fogo e caça de animais silvestres Policiais militares de Porto Alegre do Norte prenderam três homens, de 42 e 62 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta...

Policiais militares de Porto Alegre do Norte prenderam três homens, de 42 e 62 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (27.8), na zona rural do município. Com os suspeitos, foram apreendidas três espingardas, 73 munições dos calibres .20 e .28, além de uma paca abatida. A equipe policial do 1º Pelotão de PM recebeu uma denúncia do proprietário de uma fazenda, que relatou ter visto um veículo Fiat Strada escondido na mata e ouvido disparos de tiros.

