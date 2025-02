PM recepciona 29 novos alunos para o Curso de Formação de Oficiais na Academia Costa Verde ¿A Polícia Militar de Mato Grosso deu início, na manhã desta segunda-feira (27.1), à 23ª turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 17h26 ) twitter

¿A Polícia Militar de Mato Grosso deu início, na manhã desta segunda-feira (27.1), à 23ª turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Academia de Polícia Costa Verde (APMCV) com 29 novos cadetes. Na ocasião, os cadetes cruzaram o Portão das Armas, como forma de simbolizar a entrada no curso, em cerimônia realizada no pátio da sede da unidade em Várzea Grande. O curso tem duração de dois anos.

Para saber mais sobre essa importante cerimônia e o futuro dos novos cadetes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

