PM recupera caminhonete furtada e prende homem por receptação

Policiais militares do 18º Batalhão recuperaram uma caminhonete L-200 Triton furtada, nesta segunda-feira (28.7) e prenderam um homem, de 33 anos, suspeito por receptação no município de Pontes e Lacerda (445 km de Cuiabá). O crime ocorreu no último dia 5, em Sinop (480 km da Capital). Conforme informações do boletim de ocorrência, um homem relatou que estacionou o veículo na região central da cidade e esqueceu a chave na ignição. Ao retornar, o carro havia sido furtado.

