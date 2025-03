PM recupera caminhonete roubada com auxílio das câmeras do Vigia Mais MT Policiais militares da 10º Companhia Independente recuperaram, nesta quarta-feira (12.3), uma caminhonete modelo Ford Ranger com registro...

Policiais militares da 10º Companhia Independente recuperaram, nesta quarta-feira (12.3), uma caminhonete modelo Ford Ranger com registro de roubo, no município de Juruena (897 km de Cuiabá). O veículo foi identificado por meio das câmeras de segurança do Programa Vigia Mais MT do Governo do Estado.

