PM recupera carga de suplemento animal furtada, apreende arma de fogo e prende homem em Pontal do Araguaia

Policiais militares do 2º Batalhão recuperaram, na noite desta quarta-feira (20.8), onze sacos de suplemento animal furtados de uma propriedade rural, apreenderam uma espingarda e prenderam um homem, 51 anos, na MT-107, no município de Pontal do Araguaia (521 km de Cuiabá). Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero, os policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) realizavam rondas na região da zona rural do município e um bloqueio na rodovia, quando abordaram condutor de um veículo Fiat Uno com placas de Aragarças (Goiás), em atitude suspeita.

