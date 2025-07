PM reforça policiamento durante o 38º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães A Polícia Militar de Mato Grosso irá reforçar o policiamento preventivo e ostensivo durante a realização do 38º Festival de Inverno... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h37 ) twitter

A Polícia Militar de Mato Grosso irá reforçar o policiamento preventivo e ostensivo durante a realização do 38º Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães. O evento começa nesta sexta-feira (25.7) segue até o dia 3 de agosto e pretende reunir mais de 300 mil pessoas ao longo de sua realização.

