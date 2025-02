Momento MT |Do R7

PM remove nove motocicletas e desarticula grupo que fazia manobras perigosas em Cuiabá Equipes da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) e do 24º Batalhão realizaram uma operação de fiscalização contra...

Equipes da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) e do 24º Batalhão realizaram uma operação de fiscalização contra crimes de trânsito, no final da tarde deste sábado (8.2), em Cuiabá. Na ação, nove motocicletas com irregularidades foram removidas pelas equipes policiais.

