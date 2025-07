PM resgata homem vítima de sequestro, prende três suspeitos e apreende drogas Um homem, de 26 anos, foi resgatado pela Polícia Militar após ser mantido refém e torturado na noite desta quinta-feira (24.7), em... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h38 ) twitter

Um homem, de 26 anos, foi resgatado pela Polícia Militar após ser mantido refém e torturado na noite desta quinta-feira (24.7), em Pontes e Lacerda (445 km de Cuiabá). Na ação, três suspeitos, integrantes de uma facção criminosa, foram presos em flagrante em uma residência. Os policiais militares receberam denúncia de que um homem havia sido sequestrado e mantido em cárcere privado. A vítima estava em uma casa no bairro Bela Vista. As equipes se deslocaram ao imóvel e flagraram dois suspeitos saindo do local. Com eles, foram encontradas quatro porções de cocaína. Um dos envolvidos quebrou o aparelho celular durante abordagem. Os militares entraram na casa, identificaram e abordaram o terceiro integrante de quadrilha. A vítima, de 26 anos, apresentava diversas lesões pelo corpo. O homem contou que foi agredido com fios e um pedaço de madeira. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis. Saiba mais sobre essa ação heroica da Polícia Militar e os detalhes do caso no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação contra comércio irregular de smartphones

