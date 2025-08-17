PM resgata mulher vítima de estupro e tentativa de homicídio e prende agressor em flagrante Equipes militares do 15º Batalhão resgataram uma mulher, de 42 anos, vítima de estupro e tentativa de homicídio, na noite deste sábado...

Equipes militares do 15º Batalhão resgataram uma mulher, de 42 anos, vítima de estupro e tentativa de homicídio, na noite deste sábado (16.8), no município de Alto Paraguai (191 km de Cuiabá). Ela foi agredida com pedaço de concreto na cabeça, socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e apresentava traumatismo craniano. Suspeito, de 25 anos, foi preso em flagrante.

