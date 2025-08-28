PM trabalha de forma científica para combater o crime em MT, afirma comandante-geral
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Fernando Tinoco, afirmou, durante entrevista para o Jornal da Nova, que a corporação passou a usar a metodologias científicas e estatísticas para combater a criminalidade no Estado. "Nós trabalhamos em cima de dados estatísticos para combater as manchas criminais nas cidades, e esse é um marco do programa Tolerância Zero, de trabalhar forma mais científica. Antes, a PM trabalhava de uma forma muito reativa. Hoje, procuramos essas manchas criminais dentro das cidades e posto os policiais nesses locais para antecipar ou prevenir a ocorrência de um crime. Isso é o desenvolvimento de uma polícia cada dia mais eficiente", destacou nesta quinta-feira (28.8).
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Fernando Tinoco, afirmou, durante entrevista para o Jornal da Nova, que a corporação passou a usar a metodologias científicas e estatísticas para combater a criminalidade no Estado. “Nós trabalhamos em cima de dados estatísticos para combater as manchas criminais nas cidades, e esse é um marco do programa Tolerância Zero, de trabalhar forma mais científica. Antes, a PM trabalhava de uma forma muito reativa. Hoje, procuramos essas manchas criminais dentro das cidades e posto os policiais nesses locais para antecipar ou prevenir a ocorrência de um crime. Isso é o desenvolvimento de uma polícia cada dia mais eficiente”, destacou nesta quinta-feira (28.8).
