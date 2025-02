Poconé recebe Festival de Música do Pantanal a partir desta segunda-feira (17) O município Poconé (103 Km de Cuiabá) recebe, desta segunda-feira (17.2) até sexta-feira (21.02), o Festival de Música do Pantanal (...

O município Poconé (103 Km de Cuiabá) recebe, desta segunda-feira (17.2) até sexta-feira (21.02), o Festival de Música do Pantanal (Fesmup), com disputas nas modalidades estudantil, gospel, popular e autoral. O evento é viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo por meio do edital Viver Cultura – Expressões Artísticas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

