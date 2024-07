Podcast infantil do Cerrado encanta crianças com histórias e biodiversidade

O podcast 'Eu conto de cá - histórias de um povo do Mato' apresenta às crianças elementos da biodiversidade e da cultura dos povos do Cerrado em oito episódios disponibilizados durante o mês de julho nas principais plataformas digitais. A próxima narrativa com o tema “A menina que carregava uma floresta no chapéu” será lançada no domingo (07.07).

