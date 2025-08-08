Poder Executivo limita pagamento de emendas parlamentares, aponta Conorf O Poder Executivo reduziu em 43% o pagamento de emendas parlamentares em 2025. Dos R$ 81,4 bilhões previstos, só devem ser liberados...

O Poder Executivo reduziu em 43% o pagamento de emendas parlamentares em 2025. Dos R$ 81,4 bilhões previstos, só devem ser liberados R$ 46,4 bilhões. O maior impacto é nas emendas de comissão e de bancada, mas a restrição também atinge emendas impositivas individuais e de relator (esta última categoria foi integralmente limitada).

Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: