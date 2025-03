Polícia Civil alerta a população para o golpe da falsa central bancária

Momento MT |Do R7

Com o avanço da tecnologia, é cada vez maior o número de golpes que envolvem fraudes eletrônicas. Diante disso, a Polícia Civil de Mato Grosso alerta a população para um novo crime que tem feito vítimas no Estado, o Golpe da Falsa Central Bancária. Neste crime, as vítimas, geralmente idosas, são induzidas a clicar em links falsos, enviar fotos de documentos e até mesmo fazer depósitos, sem que percebam que estão contratando empréstimos.

