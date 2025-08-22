Polícia Civil apreende 11 tabletes de entorpecentes transportados em um veículo de encomendas express Quinze tabletes de entorpecentes que eram levados por uma empresa transportadora de encomendas foram apreendidos pela Polícia Civil...

Quinze tabletes de entorpecentes que eram levados por uma empresa transportadora de encomendas foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (22.8), no município de Cáceres. Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

