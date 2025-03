Polícia Civil apreende 194 tabletes de pasta base na região de fronteira

Momento MT |Do R7

Uma carga de entorpecentes, com 194 tabletes de pasta base de cocaína, foi apreendida pela Polícia Civil, na tarde de terça-feira (25.3), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Mirassol d’Oeste. A carga era transportada em um veículo Fiat Uno, na Rodovia MT-265, na região do município de Porto Esperidião. Ao perceber que seriam abordados pela equipe policial, dois ocupantes do veículo abandonaram o carro na rodovia e fugiram para região de mata.

