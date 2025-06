Polícia Civil apreende 42 tabletes de skunk encontrados dentro de pneus de caminhão em Barra do Garças

Quarenta e dois tabletes de entorpecentes tipo skunk, conhecido como supermaconha, foram apreendidos pela Polícia Civil, na quarta-feira (4.6), em ação realizada pelos policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças. A grande quantidade de entorpecente foi encontrada escondida dentro de dois pneus de uma carreta Scania, que estava estacionada no pátio de um posto de combustível, no bairro Novo Horizonte, no município.

Para mais detalhes sobre essa apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: