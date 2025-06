Polícia Civil apreende arma de fogo em posse de autor de violência doméstica Uma arma de fogo utilizada por um autor de violência doméstica para ameaçar a companheira foi apreendida pela Polícia Civil, na sexta... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h58 ) twitter

Uma arma de fogo utilizada por um autor de violência doméstica para ameaçar a companheira foi apreendida pela Polícia Civil, na sexta-feira (13.6), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande. O suspeito, que foi alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar, foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições e fraude processual. A ordem judicial foi apreendida na residência do investigado em Cuiabá. A ação foi deflagrada para cumprimento do mandado de busca e apreensão com foco na apreensão de arma de fogo, utilizado em crime de violência doméstica, ocorrido em setembro de 2024. Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Procurador do MPMT aborda garantismo penal em curso do MPSE

