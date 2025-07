Polícia Civil apreende arma e prende suspeito de ameaçar ex-companheira em Nobres

Momento MT |Do R7

Um homem de 31 anos foi preso e teve sua arma apreendida pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (8.7), em Nobres. A ação foi em cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar em desfavor do suspeito que ameaçava sua ex-companheira com a arma de fogo. O cumprimento ocorreu na residência do alvo, situada na Avenida Senador Felinto Muller. Durante a busca domiciliar, os policiais encontraram a arma de fogo que, em tese, era utilizada na modalidade colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC).

