Polícia Civil apreende armas em carreta e prende caminhoneiro em Guarantã do Norte A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte, prendeu, neste domingo (24.8), um caminhoneiro, de 64 anos, localizado...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte, prendeu, neste domingo (24.8), um caminhoneiro, de 64 anos, localizado com armas em seu caminhão, estacionado no pátio de uma empresa na zona rural de Guarantã do Norte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: