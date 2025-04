Polícia Civil apreende caminhão com carga irregular de madeira e prende foragido

Momento MT |Do R7

Uma ação de fiscalização realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), culminou na apreensão de um caminhão que transportava carga ilegal de madeira, na última quarta-feira (2.4), em Juína. Na ocasião, foi apurado que o condutor do veículo era foragido da Justiça. Ele tinha um mandado de prisão em aberto, pelo crime de peculato, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

