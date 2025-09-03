Polícia Civil apreende caminhão que distribuía cestas básicas para facção criminosa na região de fronteira Um caminhão, carregado de cestas básicas, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.9), em ação realizada pela Delegacia...

Um caminhão, carregado de cestas básicas, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.9), em ação realizada pela Delegacia de Mirassol d’Oeste. Os produtos eram distribuídos por membros de uma facção criminosa em locais investigados como ponto de venda de drogas na região de fronteira.

