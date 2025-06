Momento MT |Do R7

Polícia Civil apreende caminhões carregados de madeira em mais uma fase de operação contra desmatamento em Juína Dois caminhões carregados com 21 toras de madeira foram apreendidos pela Polícia Civil, na sexta-feira (13.6), durante mais uma ação...

Dois caminhões carregados com 21 toras de madeira foram apreendidos pela Polícia Civil, na sexta-feira (13.6), durante mais uma ação da Operação Cadeia Sustentável, deflagrada pela Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) com apoio da equipe da Delegacia de Juína, para combater o desmatamento ilegal no município e região.

