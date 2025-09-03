Polícia Civil apreende cerca de 30 quilos de cocaína em Lucas do Rio Verde
A Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde realizou, nesta quarta-feira (3.9), a maior apreensão de drogas já registrada no município...
