Polícia Civil apreende cerca de 30 quilos de cocaína em Lucas do Rio Verde A Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde realizou, nesta quarta-feira (3.9), a maior apreensão de drogas já registrada no município...

A Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde realizou, nesta quarta-feira (3.9), a maior apreensão de drogas já registrada no município. Foram retirados de circulação quase 30 quilos de cocaína.

Leia Mais em Momento MT: