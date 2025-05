Polícia Civil apreende dois adolescentes acusados de envolvimento no desaparecimento de casal

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cocalinho (765 km de Cuiabá), apreendeu, nesta segunda-feira (5.4), dois adolescentes, de 15 e 17 anos, suspeitos de participação direta no desaparecimento de um casal ocorrido em janeiro deste ano em Cocalinho. Segundo as investigações, ambos são integrantes de uma organização criminosa que atua na região e tiveram papel central no sequestro das vítimas.

