Polícia Civil apreende drogas e munições em casa que pertencia a membro de facção A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (20.8), a apreensão de drogas e munições no município de Barra do Garças (a 520 km de...

A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (20.8), a apreensão de drogas e munições no município de Barra do Garças (a 520 km de Cuiabá). A ação ocorreu depois que a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que havia entorpecentes enterrados nos fundos de uma residência no bairro Jardim Palmares.

Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: