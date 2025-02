Polícia Civil apreende drogas e prende traficante após mandado de busca Um suspeito de tráfico de entorpecentes foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (03.02), em Juara, após ser flagrado com diversas... Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h08 ) twitter

Um suspeito de tráfico de entorpecentes foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (03.02), em Juara, após ser flagrado com diversas porções de maconha e cocaína. A equipe da Delegacia de Juara foi a um endereço residencial para cumprir um mandado de busca e apreensão, cujo alvo é apontado como traficante e integrante de uma organização criminosa. No local, os investigadores apreenderam várias porções dos entorpecentes, entre outros acessórios que demonstram a traficância de drogas. O suspeito, maior de idade, foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante, e posteriormente, encaminhado à cadeia pública local, onde permanecerá a disposição da justiça. Saiba mais sobre essa operação e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Liminar determina reativação de escola estadual em 72 horas

