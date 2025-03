Polícia Civil apreende encomenda de maconha em Cuiabá; homem é preso por tráfico de drogas Nesta terça-feira (18), a Polícia Civil de Cuiabá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), apreendeu... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h46 ) twitter

Nesta terça-feira (18), a Polícia Civil de Cuiabá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), apreendeu uma encomenda com oito tabletes de maconha, que havia sido entregue por uma transportadora em uma residência no bairro CPA II. Um homem foi preso em flagrante ao receber a carga e foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Esta apreensão faz parte do esforço contínuo da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas em Cuiabá e regiões vizinhas.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

