Polícia Civil apreende menor por furtar cerca de R$ 3 mil em dinheiro de idosa

Em poucas horas, o menor que subtraiu cerca de R$ 3 mil em dinheiro de uma idosa, no município de Nova Canaã do Norte (699 km ao norte de Cuiabá), foi apreendido e o valor recuperado pela Polícia Civil. Na manhã de segunda-feira (31.3), o adolescente, de 14 anos, foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Nova Canaã do Norte. O conduzido foi ouvido e responderá ato infracional análogo ao crime de furto.

