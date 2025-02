Polícia Civil apreende menor reincidente no tráfico de drogas em Guarantã do Norte Um adolescente reincidente no tráfico de drogas foi apreendido com mais de 70 porções de drogas pela Polícia Civil, na noite de sexta...

Um adolescente reincidente no tráfico de drogas foi apreendido com mais de 70 porções de drogas pela Polícia Civil, na noite de sexta-feira (7.2), no município de Guarantã do Norte. Os policiais civis realizavam diligências quando identificaram intensa movimentação de pessoas, característica de ponto de venda de entorpecentes, na casa da namorada do adolescente.

