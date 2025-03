Momento MT |Do R7

Polícia Civil apreende menores identificados como autores de latrocínio de motorista de aplicativo O crime de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrido no sábado (1º.3), que vitimou um motorista de aplicativo em Cuiabá, foi esclarecido...

O crime de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrido no sábado (1º.3), que vitimou um motorista de aplicativo em Cuiabá, foi esclarecido pela Polícia Civil neste domingo (2.3), com a identificação e apreensão de dois adolescentes envolvidos no crime.

