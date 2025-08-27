Polícia Civil apreende quatro adolescentes pelo homicídio de uma mulher em Cáceres Quatro adolescentes autores do homicídio que vitimou uma mulher no município de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá) foram identificados...

Quatro adolescentes autores do homicídio que vitimou uma mulher no município de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá) foram identificados e apreendidos em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (26.8), poucas horas depois do ato infracional. Investigação da Delegacia Especializada do Adolescentes, com apoio da 1ª Delegacia de Cáceres, resultou na apreensão de dois menores de 13 anos e dois menores de 14 anos, autuados em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de homicídio, porte ilegal e arma de fogo e por promoverem organização criminosa. Com o grupo, foram apreendidas armas de fogos e várias munições.

