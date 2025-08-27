Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia Civil apreende quatro adolescentes pelo homicídio de uma mulher em Cáceres

Quatro adolescentes autores do homicídio que vitimou uma mulher no município de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá) foram identificados...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Quatro adolescentes autores do homicídio que vitimou uma mulher no município de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá) foram identificados e apreendidos em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (26.8), poucas horas depois do ato infracional. Investigação da Delegacia Especializada do Adolescentes, com apoio da 1ª Delegacia de Cáceres, resultou na apreensão de dois menores de 13 anos e dois menores de 14 anos, autuados em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de homicídio, porte ilegal e arma de fogo e por promoverem organização criminosa. Com o grupo, foram apreendidas armas de fogos e várias munições.

Saiba mais sobre este caso impactante e suas repercussões no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.