Polícia Civil apreende uma arma de fogo e prende foragido da Justiça Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil em Nova Mutum (a 264 km ao norte de Cuiabá), após trabalho investigativo do Núcleo de... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil em Nova Mutum (a 264 km ao norte de Cuiabá), após trabalho investigativo do Núcleo de Atendimento à Mulheres, para cumprimento de mandados judiciais. A primeira ação foi nesta quarta-feira (12.3), na cidade de Sorriso, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum. No endereço alvo da ordem judicial, a equipe apreendeu uma pistola e várias munições. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O segundo preso, na segunda-feira (10), estava com o mandado de prisão preventiva e vinha sendo procurado pelo crime de estupro de vulnerável. As prisões são resultados das diligências investigativas dos policiais civis do Núcleo de Atendimento à Mulheres, de Nova Mutum, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade como crianças, adolescentes e idosos. Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Amin alerta sobre crimes digitais e pede apoio para frente parlamentar

CDH cria subcomissão sobre brasileiras vítimas de violência doméstica no exterior

CTFC aprova acesso ao cadastro positivo de crédito pela internet