Polícia Civil apreende veículo em investigação de exploração ilegal de madeira em Querência

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta quarta-feira (4.6), a primeira fase da Operação Floresta Limpa, para cumprimento do mandado de busca e apreensão na cidade de Barra do Garças, relacionado a investigações de crimes ambientais. Entre os crimes investigados, estão a exploração ilegal de madeira nativa, mediante corte e comercialização clandestina. A ação resultou na apreensão de um veículo Toyota Hilux SW4, que foi utilizado, há poucos meses, na invasão de uma área de preservação ambiental no município de Querência, com a finalidade de promover o desmatamento ilegal.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: